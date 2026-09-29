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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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29.09.2026 11:44:01
Sean Duffy Backs Trump's Rollback of Biden-Era's 'Crazy EV Mandate', Says New Standards Will Lower Prices By $1,300 on New Cars, Save Over $130 Billion in Five Years
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