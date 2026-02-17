Seanergy Maritime Holdings Aktie

WKN DE: A2PF70 / ISIN: MHY737603016

17.02.2026 16:15:10

Seanergy Maritime Climbs 10% On Strong Q4 Earnings Growth

(RTTNews) - Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) shares gained 10.17 percent, rising $1.17 to $12.68 on Tuesday, after the company reported stronger fourth-quarter results compared to the prior year period.

The stock opened at $12.50, up from the previous close of $11.51, and has traded between $12.23 and $12.82, marking a new 52-week high of $12.82 on the Nasdaq.

Volume reached 276,068 shares, above the average volume of 179,228. Shares have traded within a 52-week range of $4.78 to $12.82.

For the fourth quarter of 2025, net revenues increased to $49.4 million from $41.7 million in 2024. Net income nearly doubled to $12.5 million from $6.6 million.

For the full year 2025, net revenues were $158.1 million compared to $167.5 million in 2024. Net income totaled $21.2 million versus $43.5 million last year.

