19.02.2026 06:31:28

Seanergy Maritime stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seanergy Maritime äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,4 Millionen USD – ein Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seanergy Maritime 41,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Seanergy Maritime ein Gewinn pro Aktie von 2,11 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Seanergy Maritime im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 158,10 Millionen USD im Vergleich zu 167,46 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen