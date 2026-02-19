Seanergy Maritime stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seanergy Maritime äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,4 Millionen USD – ein Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seanergy Maritime 41,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Seanergy Maritime ein Gewinn pro Aktie von 2,11 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Seanergy Maritime im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 158,10 Millionen USD im Vergleich zu 167,46 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at