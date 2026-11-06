Seaport Entertainment Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Seaport Entertainment Group hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,65 USD gegenüber -2,610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seaport Entertainment Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 45,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at