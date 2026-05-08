Seaport Entertainment Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seaport Entertainment Group hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Seaport Entertainment Group ein Ergebnis je Aktie von -2,510 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,7 Millionen USD – eine Minderung von 20,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at