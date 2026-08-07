Seaport Entertainment Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seaport Entertainment Group hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seaport Entertainment Group -1,160 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Seaport Entertainment Group 34,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at