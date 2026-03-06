Seaport Entertainment Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seaport Entertainment Group ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seaport Entertainment Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,12 Prozent auf 29,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -9,180 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seaport Entertainment Group ein EPS von -16,820 USD in den Büchern gestanden.

Seaport Entertainment Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 130,41 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 111,14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at