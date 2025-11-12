Seaport Entertainment Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seaport Entertainment Group hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seaport Entertainment Group ein EPS von -5,890 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Seaport Entertainment Group im vergangenen Quartal 45,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seaport Entertainment Group 39,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at