Seaport Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seaport Therapeutics hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Seaport Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,420 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at