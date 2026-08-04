Seaport Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seaport Therapeutics lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,280 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at