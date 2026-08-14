Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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14.08.2026 07:00:20
Searches for UK homes with air conditioning more than double
Most owners would consider installing aircon as heatwaves lead buyers to focus on ability to stay cool, Rightmove saysSearches for homes for sale in the UK with air conditioning have more than doubled this summer as heatwaves push staying cool up the list of priorities for homebuyers, alongside nearness to good schools and transport links.In the week of the UK’s fifth heatwave, in which temperatures in parts of England approached 38C, the property website Rightmove said the heat was influencing how Britons thought about their homes, with more people paying attention to how comfortable a property would be during hotter weather. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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