Searchlight Capital Aktie
ISIN: CA81222R1029
|
20.05.2026 03:49:05
Searchlight Capital Exits Uniti Group Stake, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Searchlight Capital Partners, L.P. reported selling its entire holding of 2,273,504 Uniti Group (NASDAQ:UNIT) shares in the first quarter. The stake’s quarter-end value declined by $15.94 million, reflecting both trade activity and price fluctuation.Searchlight Capital Partners, L.P. sold out of Uniti Group; the position now represents 0% of 13F reportable assets under managementTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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