Searchlight Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Searchlight Resources lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Searchlight Resources ein EPS von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at