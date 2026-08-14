Seasons Textiles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seasons Textiles hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seasons Textiles 0,230 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,22 Prozent auf 57,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Seasons Textiles 77,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at