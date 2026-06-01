Seasons Textiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Seasons Textiles hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seasons Textiles in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 58,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,220 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,450 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Seasons Textiles im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 13,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 232,99 Millionen INR. Im Vorjahr waren 270,03 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at