10.02.2026 06:31:29
Seasons Textiles präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Seasons Textiles veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Seasons Textiles -0,270 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 35,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
