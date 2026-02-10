Seasons Textiles präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seasons Textiles veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Seasons Textiles -0,270 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 35,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at