SeaStar Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SeaStar Medical hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SeaStar Medical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at