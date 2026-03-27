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27.03.2026 06:31:29
SeaStar Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SeaStar Medical hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SeaStar Medical -5,300 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 0,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
SeaStar Medical vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,860 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -66,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,23 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 778,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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