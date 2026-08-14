SeaStar Medical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SeaStar Medical präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SeaStar Medical ein Ergebnis je Aktie von -1,800 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,41 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at