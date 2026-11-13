SeaStar Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SeaStar Medical hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SeaStar Medical -1,300 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 255,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at