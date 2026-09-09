Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.09.2026 15:16:00
Seat vor dem Aus? Volkswagen setzt auf weniger Marken und höhere Margen
Im Rahmen des „Future Plan 2030“ steht die Zukunft von Seat auf der Kippe. Volkswagen priorisiert Cupra, der Standort Martorell soll aber bleiben.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Volkswagen prüft Partnerschaft mit der JSW Group für Indien (Dow Jones)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,74
|0,25%
|Volkswagen (VW) St.
|81,40
|0,37%