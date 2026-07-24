Seatrium Aktie
WKN DE: A40CE1 / ISIN: SGXE34184239
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24.07.2026 12:29:49
Seatrium expects ‘material’ improvement in H1 profit
This is on the back of divestment gains and progressive margin improvements, says the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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