Seatrium Aktie
WKN DE: A40CE1 / ISIN: SGXE34184239
|
10.02.2026 01:30:05
Seatrium seeks US$55.7 million from unit of Brazil’s Petrobras over ongoing dispute, starts arbitration
Its subsidiary Jurong Shipyard faces a US$79.6 million payment demand from the Brazilian state-run oil firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
