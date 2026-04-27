SeaTwirl Registred legte Quartalsergebnis vor

SeaTwirl Registred stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at