SeaTwirl Registred veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SeaTwirl Registred hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,88 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,140 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -3,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at