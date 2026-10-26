SeaTwirl Registred: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SeaTwirl Registred stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SeaTwirl Registred vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,49 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at