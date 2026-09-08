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08.09.2026 11:00:36
Seaweed Is Their Way of Life. A Company’s Sweeping Plan Threatens It.
As global demand for seaweed surges, a Canadian corporation’s bid for exclusive harvesting rights in the west of Ireland has upended a once-sleepy industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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