SeaWorld Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SeaWorld Entertainment ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SeaWorld Entertainment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SeaWorld Entertainment ein EPS von -0,290 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 278,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 287,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at