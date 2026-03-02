SEBANG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SEBANG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 365,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SEBANG im vergangenen Quartal 274,22 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEBANG 339,75 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2970,00 KRW. Im letzten Jahr hatte SEBANG einen Gewinn von 3955,00 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1 373,39 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1 241,79 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at