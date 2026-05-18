SEBANG GLOBAL BATTERY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SEBANG GLOBAL BATTERY gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2745,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3605,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,32 Prozent auf 525,45 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at