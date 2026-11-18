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18.11.2026 06:31:28
SEBANG GLOBAL BATTERY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SEBANG GLOBAL BATTERY hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1845,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SEBANG GLOBAL BATTERY ein EPS von 2237,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat SEBANG GLOBAL BATTERY im vergangenen Quartal 527,68 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEBANG GLOBAL BATTERY 527,89 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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