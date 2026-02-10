SEBANG GLOBAL BATTERY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEBANG GLOBAL BATTERY hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2892,20 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEBANG GLOBAL BATTERY noch ein Gewinn pro Aktie von 2191,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 535,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 568,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10105,23 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte SEBANG GLOBAL BATTERY ein EPS von 12887,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2 142,07 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 059,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at