SEBANG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEBANG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 403,08 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 528,25 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 347,28 Milliarden KRW gegenüber 315,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at