SEBANG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SEBANG hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 403,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 528,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,28 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 315,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at