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16.11.2026 06:31:29
SEBANG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SEBANG ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEBANG die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 403,00 KRW gegenüber 528,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SEBANG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,28 Milliarden KRW im Vergleich zu 315,51 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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