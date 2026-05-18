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18.05.2026 06:31:29
SEBANG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SEBANG hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 884,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1297,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 299,76 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,44 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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