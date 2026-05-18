SEBANG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEBANG hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 879,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1292,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 299,76 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEBANG 325,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at