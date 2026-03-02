02.03.2026 06:31:29

SEBANG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEBANG hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 395,13 KRW gegenüber 87,67 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,22 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2963,58 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte SEBANG ein EPS von 3951,20 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,58 Prozent auf 1 373,39 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 241,79 Milliarden KRW gelegen.

