SEBANG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEBANG gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 367,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

SEBANG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,22 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2962,00 KRW. Im Vorjahr waren 3950,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SEBANG im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 241,79 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1 373,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at