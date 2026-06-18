KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 12:17:00
Sebastian Kurz: KI-Firma Dream steigert Wert auf drei Milliarden Dollar
Österreichs Ex-Kanzler Kurz reist als Unternehmer durch die Welt und hält 15 Prozent an der KI-Firma Dream. Die hat nun eine millionenschwere Finanzierungsrunde abgeschlossen – und legt deutlich an Wert zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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