Sebo Manufacturing Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sebo Manufacturing Engineering hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sebo Manufacturing Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1015,05 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 176,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 199,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3367,20 KRW gegenüber 2822,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,25 Prozent auf 715,79 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 788,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at