SEC CARBON: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEC CARBON präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47,97 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 6,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at