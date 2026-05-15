SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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15.05.2026 05:23:19
SEC settles lawsuit against Indian billionaire Adani
The US government will settle a lawsuit filed against Gautam Adani, one of the world's richest people, for hiding an alleged bribery scheme. It's just one of the cases Adani faces in US courts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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