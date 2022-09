SEC verhängt Strafen über 1,1 Mrd USD gegen Unternehmen an der Wall Street

Von Denny Jacob

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Börsenaufsicht hat gegen an der Wall Street tätige Unternehmen eine Strafe in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar verhängt. Die betroffenen Unternehmen hätten sich zu den entsprechenden Zahlungen im Zusammenhang mit Versäumnissen bei der Aufbewahrung von Aufzeichnungen bereit erklärt, so die Securities and Exchange Commission (SEC). Demnach hätten die Unternehmen eingeräumt, dass ihr Verhalten gegen die Vorschriften zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen verstoßen hat, und sie mit der Umsetzung von Verbesserungen begonnen haben, teilte die SEC weiter mit.

So hätten Barclays Capital, BofA Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA), Deutsche Bank Securities, DWS Distributors, DWS Investment Management Americas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Morgan Stanley Smith Barney, UBS Securities und UBS Financial Services zugestimmt, jeweils 125 Millionen US-Dollar an Strafgeldern zu zahlen.

Jefferies und Nomura Securities International werden jeweils 50 Millionen Dollar zahlen, während Cantor Fitzgerald zusicherte, 10 Millionen Dollar zu zahlen.

Die SEC erklärte zur Begründung, dass die Mitarbeiter der Firmen zwischen Januar 2018 und September 2021 routinemäßig über geschäftliche Angelegenheiten kommuniziert hätten, indem sie Textnachrichten auf ihren persönlichen Geräten nutzten, und dass die Firmen es versäumt hätten, den Großteil dieser Kommunikation außerhalb des Kommunikationskanals aufzubewahren oder zu speichern.

"Seit den 1930er Jahren ist eine solche Aufzeichnung zur Wahrung der Marktintegrität unerlässlich. Angesichts des technologischen Wandels ist es umso wichtiger, dass die Registranten ihre Kommunikation über geschäftliche Angelegenheiten nur über offizielle Kanäle abwickeln und dass sie diese Kommunikation aufbewahren", sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler.

