Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
|
25.02.2026 16:56:29
Sechs Personen festgenommen: Zoll ist Millionenbetrug in Sicherheitsbranche auf der Spur
Durchsuchungen an fast 20 Orten: Beamte durchkämmen Wohn- und Geschäftsräume in sieben Bundesländern und nehmen sechs Tatverdächtige fest. Sie sollen durch gefälschte Rechnungen ein Vermögen verdient und damit Sicherheitsleute illegal bezahlt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
