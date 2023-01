Sechs Prozent der Belegschaft: Google-Mutter Alphabet streicht 12.000 Jobs

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Nach Meta, Amazon und Microsoft kündigt der nächste Techriese eine massive Entlassungswelle an: 12.000 Stellen will Google-Mutter Alphabet abbauen. Man habe eine "spektakuläre Wachstumsphasen erlebt", doch der weltwirtschaftliche Kontext habe sich maßgeblich verändert, so Konzernchef Pichai.