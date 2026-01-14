Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
14.01.2026 07:05:00
Sechs Tage Internet-Blackout im Iran: Starlink jetzt kostenfrei verfügbar
Vorige Woche hat das iranische Regime alle Internetverbindungen im Land gekappt, seitdem dringen nur wenige Informationen nach außen. Starlink soll helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
