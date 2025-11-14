Secmark consultancy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Secmark consultancy hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie vermeldet.

Secmark consultancy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 87,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at