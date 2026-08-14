Secmark consultancy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Secmark consultancy hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,870 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,47 Prozent auf 103,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at