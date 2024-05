Secmark consultancy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Secmark consultancy präsentierte in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,280 INR. Im Vorjahr waren -5,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 245,92 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 174,37 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at